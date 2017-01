ePaper Demo-Version

ein frohes, glückliches und gesundes 2017 wünschen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. Auf Borkum starten wir traditionell mit einem Feuerwerk an der Strandpromenade ins neue Jahr. Den Silvesterkater vertreibt am kommenden Tag ein erfrischendes Bad in der kühlen Nordsee. In diesem Jahr waren es 213 Wagemutige, die sich beim siebten Neujahrsschwimmen der DLRG in das vier Grad kalte Wasser wagten.

Ihnen allen einen guten Start in das Jahr 2017!